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جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين بذبح سائق توك توك للمفتى..والحكم 2 ديسمبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:01 م
جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين بذبح سائق توك توك للمفتى..والحكم 2 ديسمبر محكمة جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول

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أحالت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، أوراق 3  متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وذلك بعد أن تم إدانتهم في واقعة بذبح طفل  أثناء قيادته لمركبة توك توك والتخلص من جثته بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز المراغة، بقصد السرقة وتم تحديد  جلسة 2 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

ترجع وقائع القضية إلى يناير من عام 2015 عقب تلقى  مديرية أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بالعثور على جثة لشخص على طريق نجع أبوعوض بني وشاح» الفرعي بدائرة المركز.

 انتقلت قيادات المباحث وفرع الأمن العام، وتبين من المعاينة والفحص، أن الجثة تخص إبراهيم عبدالمولي 13  سنة سائق توك توك» ويقيم بقرية الكراعى  بدائرة المركز، وبمناظرتها تبين إصابتها بعدة جروح طعنية وجرح ذبحي بالرقبة، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كان توجد إصابات أو علامات تشير إلى حدوث اعتداء جنسي من عدمه والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

 وكشفت تحريات ضباط المباحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أدهم. ر. ع" 24 سنة حاصل على دبلوم تجارة و"جمال .خ. ع" 28 سنة عامل و"أحمد. ع. ح" 31 سنة عامل وجميعهم يقيمون بدائرة مركز المراغة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث مركز المراغة من ضبط المتهمين الثلاثة، حيث اعترفوا باستدراجهم للضحية بدعوى توصيلهم إلى منطقة ما وقتله في الطريق وإلقاء جثته في طريق فرعى بمنطقة نائية بغرض سرقة التوك توك الخاص به، وأمرت النيابة العامة بحسبهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.

 

 


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جنايات سوهاج

فضيلة المفتى

حادث قتل

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