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جنايات الطفل تؤيد حكم 15 سنة سجن للمتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالنزهة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:25 م
جنايات الطفل تؤيد حكم 15 سنة سجن للمتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالنزهة المجني عليه
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات مستأنف الطفل، بتأيد حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين بقتل"شهيد لقمة العيش" طالب لسرقته بالإكراه بالسجن 15 سنة. 
 
تفاصيل تلك الواقعة تعود أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع المدينة المنورة، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص يرتدى ملابس ملوثة بالدماء، وبحوزته سلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول، عليهما أثار دماء وبضبطه تبين أنه "عبد الله أ ط" 18 سنة، عاطل.
 
وبمناقشته قرر أنه استقل إحدي الدراجات البخارية " توك توك " من منطقة الجراح بدعوى توصيله إلى شارع طة حسين، عاقداً العزم على سرقة ما بحوزة قائد الدراجة من متعلقات كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، وأثناء ذلك قام بوضع السلاح الأبيض حيازته علي رقبة المجني عليه لسرقته بالإكراه، إلا أنه قاومه فأحدث إصابته بجرح قطعى بالرقبة، واصطدمت الدراجة بإحدى السيارات المتوقفه بالطريق، واستولى على الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وفر هارباً.
 
 
كما تم بإرشاد المتهم التوصل إلى مكان تواجد الدراجة البخارية، والمجنى عليه، وتبين أنه "يوسف ا م" 23 سنة، سائق توك توك، وتوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وتم نقله إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

جنايات الطفل

شهيد لقمة العيش

النزهه

قسم النزهة

نيابة النزهة

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