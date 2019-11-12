جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف ومستلزمات السجائر الإلكترونية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة، من ضبط محاولتى تهريب الهواتف المحمولة ومستلزمات السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو تم الإشتباه فى راكب مصرى دخل لصالة التفتيش، وفى يده حقيبة وعلى كتفه حقيبة ويصاحب راكب مريض محمول على سرير فى محاولة لإستغلال الزحام وخداع اللجنة الجمركية، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على مجدى فريد نائب مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية من شريف سعيد رئيس قسم التفتيش وأحمد مدين مأمور الجمرك تحت إشراف حسن عبداللطيف مدير الحركة لتفتيش الحقائب فتبين وجود 235 فايب سجائر إلكترونية و 10 آيفون و 10 بطاريات للهواتف المحمولة و10 كروت ميمورى و8 علب كتاوت قطع غيار مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه و10 هواتف آيفون مخبأة على جسد الراكب .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 128 لسنة 2019 .