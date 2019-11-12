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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:41 م
خالد صلاح
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جلسة الاستثمار بقيمة مصر الاقتصادية تؤكد أهمية الاستثمار فى قطاع السياحة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:32 م
جلسة الاستثمار بقيمة مصر الاقتصادية تؤكد أهمية الاستثمار فى قطاع السياحة مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبة السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

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أكد أيمن  سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أنه من المهم وجود تكافؤ فرص،  ومنافسة عادلة بين الشركات، وهذا سيأتى من خلال التكنولوجيا.
 
وجاء ذلك خلال جلسة الاستثمار فى قمة مصر الاقتصادية اليوم ، مضيفًا إن دخول التكنولوجيا ستساهم فى نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول البورصة السلعية من خلال تطبيقات محددة تزيد من المنافسة ورفع الجودة والكفاءة والسعر أيضًا .
 
وأشار إلى أننا كصندوق سيادي دورنا المشاركة مع شركات ومستثمرين لديهم قصص نجاح واحترافية قى مجالهم، كما سيساعد على تكبير حجم استثمارهم .
 
ومن جانبه قال محمود عطا الله، رئيس سي اي كابيتال، إن المشروعات السياحية من أهم ما يمكن خاصة مع ارتفاع دخل مصر من السياحة ووصوله لنحو 13 مليار دولار وهو دخل كبير للغاية .
 
وأوضح عطا الله، أن الفرص في مشروعات السياحة متاحة ومعروفة، كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول الناجحة ولا سيما فى مجال تكلفة العمالة كما تفعل الصين وهى أفضل منا، وبالتالى لابد من الاستثمار فى التعليم والصحة، ويمكن لصندوق مصر السيادى، أن يكون بوابة دخول استثمار كبير لمصر .
 
أضاف: أننا نحتاج قصص نجاح سريعة والاهتمام بالصناعات القائمة على اعتباره الهدف الأول، لافتا إلى أهمية تحصيل ضرائب أقل من صناعات توفر وظائف كثيرة للقضاء على البطالة، مع الاهتمام بالتعليم بالشكل كبير، والإنفاق على التعليم الفنى .
 
وأشار إلي أهمية وجود خطوط ملاحية من مصر للعديد من الدول خاصة أوروبا، وبها2 مليار نسمة، وتمثل أعلي مستوى من الدخول، بجانب الاهتمام بالتجارة والتجزئة.
 
وقال محمد شلباية رئيس بيبسيكو مصر، إن اكثر ما يكلفنا فى مصر المواد الخام،  وهى تكلفنا كثيرا وتقلل من الربح، وبالتالى من المهم أن نصدر المواد الخام من مصر، أو على الأقل تصنيعها فى مصر،  بدلا من استيرادها، هذا سيغير شكل الاستثمار بشكل كبير للغاية قد تكون 60% من التكلفة .
 
وأضاف أن مصر بمجهود قليل يمكنها استقطاب مصانع كثيرة من الخليج للتصنيع والتصدير من مصر ومن شركات عالمية أخرى .
 
وأشار إلى أهمية تخريج أجيال فى ريادة الأعمال فى مصر الفترة المقبلة، وأنه من المهم إصلاح قانون العمل ،وكذلك مسائل التخصيص والترخيص، لجذب الاستثمارات لمصر .
 
كما أشار إلى أهمية التدريب والتأهيل للعمال بشكل سريع وفق المعايير  الدولية، وبالتالى هذا سيحسن من مستواهم.
 
 

قمة مصر الاقتصادية

ايمن سليمان

محمد شلباية

محمود عطا الله

علاء عز

محمد متولى

جلسة الاستثمار

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