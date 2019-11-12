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جحيم الغابات يحاصر استراليا.. النيران تلتهم مدرستين و100 منزل ومصرع 3 أشخاص

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:40 م
جحيم الغابات يحاصر استراليا.. النيران تلتهم مدرستين و100 منزل ومصرع 3 أشخاص حرائق غابات استراليا
كتبت نهال طارق

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حالة من الطوارئ تشهدها استراليا للسيطرة على حرائق الغابات المنتشرة فى نيو ساوث ويلز، والمقدرة بحسب تقارير رسمية بـ85 حريقا نشطا.

وبحسب ما نشرته شبكة سى إن إن، أعلن وزير المهارات والتعليم العالى جيف لى فى برلمان الولاية اليوم الثلاثاء إن مدرستين حكوميتين دمرتا فى حرائق نيو ساوث ويلز منذ اندلاعه، وأضاف ان موظفا قد قتل فى الحريق ولم يعلن عن تفاصيل.

 

ووفقا لآخر احصائيات قتل ثلاثة أشخاص في الحرائق ودُمر 100 منزل على الأقل حتى الآن.

 

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية فى تقرير لها منذ قليل إن رجال الإطفاء يحاربون ما لا يقل عن 12 حريق في نيو ساوث ويلز الاسترالية يشكلون تهديداً صريحاً للمواطنين وفى أكثر الأماكن العامرة بالسكان على مستوى الطوارئ.

 

وأصيب عدد من رجال الإطفاء على الخطوط الأمامية، وحتى الآن لم تتعرض المراكز السكانية للأذى وقد كشفت تقارير عن وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات لكن السلطات لم تبين الارقام النهائية.

 

وقال شين فيتزسيمونز مفوض خدمات الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز إن الخطر لم ينته بعد، مضيفا انه تم التعامل مع الحرائق في الساحل الشمالي وعدد من الحرائق الجديدة التي تندلع في اماكن اخري من نيو ساوث ويلز مشيرا انه لازال هناك وقت كبير من الرياح الجافة مما يزيد من خطر انتشار الحرائق.

وبحسب التقرير فعلى الرغم من تركز الاهتمام على حرائق نيوساوث ويلز اليوم إلا أن معظم الحرائق الخطيرة كانت حتى الآن في شمال شرق الولاية حيث يوجد 12 حريق طارئ بالإضافة لعدد قليل من الحرائق الصغيرة وصلت الى ضواحي سيدني.

 

لا يزال التحذير الكارثي من الحريق ساريًا في منطقة سيدني بسبب الظروف الجافة والرياح العاتية.

 

 


استراليا

حرائق استراليا

حرائق الغابات

سيدني

تغيير المناخ

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