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جامعة مدينة السادات تشارك بورشة عمل فى داكار بالسنغال

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:27 ص
جامعة مدينة السادات تشارك بورشة عمل فى داكار بالسنغال الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات
المنوفية - محمود شاكر

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تشارك جامعة مدينة السادات، فى الفترة من 11 حتى 15 نوفمبر الجارى بوفد فى ورشة العمل التى ينظمها المكتب الأفريقى للثروة الحيوانية والتابع للاتحاد الأفريقى بداكار بالسنغال .

يحضر الورشة ممثلون من أكثر من 30 دولة أفريقية، وتشمل أكاديميين وعمداء كليات ورؤساء هيئات الخدمات البيطرية ونقباء الأطباء البيطريين الأفارقة.

ويضم وفد الجامعة، الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس الجامعة، والدكتور هانى يوسف الاستاذ بكلية الطب البيطرى، ونائب رئيس اتحاد كليات الطب البيطرى الأفريقى.

وتبحث ورشة العمل فى تفعيل التعاون بين الدولة الإفريقية في مجال تبادل المعلومات وسبل مكافحة الأوبئة الحيوانية ومنع انتقال الأمراض المعدية بين الدول، وسبل دعم التجارة فى الحيوانات والمنتجات الحيوانية بين دول القارة السمراء ومشاكل التعليم البيطرى وكيفية توحيد المعايير والمقاييس المستخدمة لتحقيق جودة التعليم البيطرى والخريجين، ودعم البلاد التى تحتاج لتحسين جودة الخدمات البيطرية وتقليل استخدام المضادات الحيوية فى المجال البيطرى حماية لصحة الإنسان.

وأشار رئيس الجامعة فى كلمته بورشة العمل إلى أن مصر حريصة على دعم الاشقاء الأفارقة فى ضوء رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقى، حيث تقدم الجامعات منح دراسية فى مراحل التعليم الجامعى فى كل التخصصات وجامعة مدينة السادات ترحب بالدارسين الأفارقة بهذا المجال.


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