جامعة سعودية تكتشف ثعبانا داخل حقيبة طالبة أثار الفزع بين زميلاتها

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أحضرت طالبة سعودية ثعبانا إلى الجامعة، وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أثار ثعبان من نوع "أبو سيور" الفزع بين طالبات جامعة طيبة بعد تسلله من حقيبة طالبة - كانت قد اشترته مسبقا - إلى داخل معمل الحاسب الآلي.

وأصدرت الجامعة السعودية بيانا حملت فيه الطالبة المسئولية وأكدت بأنها ستطبق بحقها النظام ، وقالت " في يوم الأحد الماضي وعند الساعة (1:50) ظهراً تلقت إدارة الأمن والسلامة بالجامعة بلاغاً من قبل شطر الطالبات ومن خلال أستاذة المقرر تحديداً بعد إخلاء الطالبات عن وجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي".



الرياض

وأضافت، تم التعامل مع البلاغ على الفور من قبل إدارة الأمن والسلامة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر بمتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا، وتبين للجامعة أنه وبعد مباشرة البلاغ من قبل الجهات المختصة داخل الجامعة، بأن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع (أبو سيور) غير السام (منزوع الأنياب) والمستورد من خارج المملكة عبر أحد المتاجر المتخصصة بالمدينة المنورة وذلك من أجل إثارة الرعب بين الطالبات.

وبحسب بيان الجامعة السعودية، تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد، وعملت الجهات المختصة بالجامعة على زيارة المتجر لتأكيد صحة المعلومات ، وتؤكد الجامعة بأنه تم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة لتؤكد حرصها الدائم على سلامة الطلاب والطالبات وما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر، وسوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتنظيمات مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضلله للرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة حول الجامعة دون التواصل المباشر مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات ".