سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جامعة سعودية تكتشف ثعبانا داخل حقيبة طالبة أثار الفزع بين زميلاتها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:45 ص
جامعة سعودية تكتشف ثعبانا داخل حقيبة طالبة أثار الفزع بين زميلاتها الثعبان بحسب صحيفة الرياض
كتبت إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحضرت طالبة سعودية ثعبانا إلى الجامعة، وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أثار ثعبان من نوع "أبو سيور" الفزع بين طالبات جامعة طيبة بعد تسلله من حقيبة طالبة - كانت قد اشترته مسبقا - إلى داخل معمل الحاسب الآلي.

 

وأصدرت الجامعة السعودية بيانا حملت فيه الطالبة المسئولية وأكدت بأنها ستطبق بحقها النظام ، وقالت " في يوم الأحد الماضي وعند الساعة (1:50) ظهراً تلقت إدارة الأمن والسلامة بالجامعة بلاغاً من قبل شطر الطالبات ومن خلال أستاذة المقرر تحديداً بعد إخلاء الطالبات عن وجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي".

الرياض
الرياض

 

وأضافت، تم التعامل مع البلاغ على الفور من قبل إدارة الأمن والسلامة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر بمتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا، وتبين للجامعة أنه وبعد مباشرة البلاغ من قبل الجهات المختصة داخل الجامعة، بأن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع (أبو سيور) غير السام (منزوع الأنياب) والمستورد من خارج المملكة عبر أحد المتاجر المتخصصة بالمدينة المنورة وذلك من أجل إثارة الرعب بين الطالبات.

 

وبحسب بيان الجامعة السعودية، تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد، وعملت الجهات المختصة بالجامعة على زيارة المتجر لتأكيد صحة المعلومات ، وتؤكد الجامعة بأنه تم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة لتؤكد حرصها الدائم على سلامة الطلاب والطالبات وما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر، وسوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتنظيمات مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضلله للرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة حول الجامعة دون التواصل المباشر مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات ".


سعودية

طالبة

ثعبان

السعودية

جامعة طيبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة