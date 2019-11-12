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جامعة حلوان تنظم ندوة للشيخ أحمد كريمة فى احتفالية المولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:16 م
جامعة حلوان تنظم ندوة للشيخ أحمد كريمة فى احتفالية المولد النبوى الشريف جانب من ندوة الشيخ أحمد كريمة
كتب محمد صبحى

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نظمت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف من خلال ندوة دينية حاضر بها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك فى إطار حرص جامعة حلوان على تنظيم الأنشطة الثقافية والدينية

أكدت الدكتورة سهير عبدالسلام عميد كلية الآداب بحسب بيان صادر عن الجامعة، حول تفاصيل الندوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم والرسول، تعلمنا منه الإخلاص فى القول والعمل والصبر فى الشدائد ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى وكفالة اليتيم وغيرها الكثير والكثير

وأبدى الشيخ أحمد كريمة سعادته بتواجده فى رحاب جامعة حلوان فى هذه المناسبة الدينية مشيراَ إلى أن الله عز وجل قد بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا برسالة خاتمة مصلحة وصالحة لكل زمان ومكان فقد كان نموذجاَ وأسوة طيبة فى أقواله وأفعاله وكان أمينًا طيبًا صادقًا وفيًا وكان يلتزم منهج القرآن فى علاقاته مع ربه ومع الناس

وأوضح الشيخ هشام رمضان، مسئول الإرشاد الدينى والدعوة بجامعة حلوان، أنه فى مثل هذا الشهر شهر ربيع الأول أشرق النور وبزغ الفجر وولد خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المسداة، جعله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين

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جامعة حلوان

المولد النبوى

احمد كريمه

ماجد نجم

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