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"جامعة المنوفية" تنظم 3 ندوات حول المياه.. غدا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:16 م
"جامعة المنوفية" تنظم 3 ندوات حول المياه.. غدا رئيس جامعة المنوفية
المنوفية- محمود شاكر

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 تنظم جامعة المنوفية صباح غد الأربعاء الثالث عشر من نوفمبر الجاري ثلاث ندوات توعوية ضمن فعاليات اليوم الثالث للاسبوع البيئي السابع تبدأ الندوة الأولى في العاشرة صباح غد تحت عنوان "المياه مابين الواقع وتحديات المستقبل " و في تمام الحادية عشر صباحا تبدأ الندوة الثانية تحت عنوان " الرقابة الصحية علي المياه في محافظة المنوفية " وتبدأ الندوة الثالثة في الثانية عشر ظهر غد تحت عنوان "الحد من إستخدام الاكياس البلاستيكية" 
 
وذلك بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة واشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويقرر الندوات الدكتور مجدى مطر وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث و الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة درية شرف الدين وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
 
 
 

 


المياه

تحديات المستقبل

الأكياس البلاستيكية

جامعة المنوفية

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