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جامعة القاهرة: إلغاء حفل الفنان على الهلباوى حدادًا على طالبة طب بيطرى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:13 ص
جامعة القاهرة: إلغاء حفل الفنان على الهلباوى حدادًا على طالبة طب بيطرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلغاء  الحفل الفنى للفنان على الهلباوى، والذي كان من المقرر أن يقام غدا  الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك حدادًا على الطالبة لمياء محمد السيد الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطرى والتي توفيت أول  أمس بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات بالجيزة نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.
 
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت قرر إلغاء حفل المايسترو سليم سحاب امس الثلاثاء بسبب وقوع حالة الوفاة.
 
كانت جامعة القاهرة،  أعلنت فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.
 
 
 
وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
 
 
 

جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت

رئيس جامعة القاهرة

مدينة الطالبات

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