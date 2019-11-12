سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لـ86 منطقة جديدة خلال 19/20

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:36 م
توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لـ86 منطقة جديدة خلال 19/20 محطة غاز
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2019/2020 إلى مايزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.

 وذلك في طار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز الجارى حالياً لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وتطوير الخدمات للمواطنين جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بشأن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للوقوف على حجم تقدم الاعمال، ووجه وزير البترول والثروة المعدنية  بأهمية الاستمرار في الحفاظ على النجاح الذى تحقق في تنفيذ خطة العام الماضى لتحقيق المستهدف خلال العام الحالي والبالغ 2ر1 مليون وحدة سكنية .

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعى لأول مرة الى 23 منطقة خلال الفترة من يوليه الماضى الى الأسبوع  الأول من نوفمبر الجارى وشملت  مناطق عزبة البرنس بمحافظة الإسكندرية، ومدينة الحوامدية وقرى عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بمحافظة الجيزة وقرية شنديد بمركز إيتاي البارود وكفر غنيم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وقرية دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمي بههيا والقرين ومدينة الإبراهيمية وقرية الحلاوات بمحافظة الشرقية، ومدينة ملوي بمحافظة المنيا وقرية كبيش بمحافظة الغربية وقرية درين بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا وقرية ميت البواسطي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية وكفر أبوذكري وميت راضي بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وأضاف التقرير، أن انشطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية تشهد معدلات أداء متميزة حيث تم الانتهاء من تحويل نحو 444 الف وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية خلال الفترة المذكورة بنسبة تنفيذ بلغت 104% مقارنة بالخطة المستهدفة ليرتفع بذلك اجمالى عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن الى نحو 5ر10 مليون وحدة سكنية .

 


توصيل الغاز للمنازل

الغاز الطبيعي

انشطة توصيل الغاز الطبيعى

عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدينة إسنا تواصل العمل فى مشروع الغاز الطبيعى لتوصيله لـ10 آلاف منزل

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:00 ص

5 معلومات عن معدلات استهلاك الغاز الطبيعى لخمسة قطاعات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:00 ص

توصيل الغاز الطبيعى لـ2.3 مليون وحدة سكنية فى 20 محافظة منتصف 2021

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 10:35 ص

طفرة خدمية جديدة لأهالى "إسنا".. "الغاز الطبيعى" يستوطن أكبر مدن الأقصر.. العمال يبدأون الحفر لتجهيز خطوط المنازل بعد الانتهاء من توصيلات الخط الرئيسى.. والمشروع ينقذ محدودى الدخل ويقضى على مشاكل الأنابيب

الأحد، 27 أكتوبر 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة