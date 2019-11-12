توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لـ86 منطقة جديدة خلال 19/20

كتبت – مروة الغول

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2019/2020 إلى مايزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك في طار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز الجارى حالياً لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وتطوير الخدمات للمواطنين جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بشأن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للوقوف على حجم تقدم الاعمال، ووجه وزير البترول والثروة المعدنية بأهمية الاستمرار في الحفاظ على النجاح الذى تحقق في تنفيذ خطة العام الماضى لتحقيق المستهدف خلال العام الحالي والبالغ 2ر1 مليون وحدة سكنية .

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعى لأول مرة الى 23 منطقة خلال الفترة من يوليه الماضى الى الأسبوع الأول من نوفمبر الجارى وشملت مناطق عزبة البرنس بمحافظة الإسكندرية، ومدينة الحوامدية وقرى عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بمحافظة الجيزة وقرية شنديد بمركز إيتاي البارود وكفر غنيم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وقرية دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمي بههيا والقرين ومدينة الإبراهيمية وقرية الحلاوات بمحافظة الشرقية، ومدينة ملوي بمحافظة المنيا وقرية كبيش بمحافظة الغربية وقرية درين بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا وقرية ميت البواسطي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية وكفر أبوذكري وميت راضي بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وأضاف التقرير، أن انشطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية تشهد معدلات أداء متميزة حيث تم الانتهاء من تحويل نحو 444 الف وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية خلال الفترة المذكورة بنسبة تنفيذ بلغت 104% مقارنة بالخطة المستهدفة ليرتفع بذلك اجمالى عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن الى نحو 5ر10 مليون وحدة سكنية .