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تمويل 14700 مشروعاً إستثمارياً من خلال مبادرة "مشروعك "بالبحيرة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:24 م
تمويل 14700 مشروعاً إستثمارياً من خلال مبادرة "مشروعك "بالبحيرة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت مليار جنيه منذ إنطلاق المبادرة في شهر إبريل 2015 وذلك لتمويل عدد 14700 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً.
 
وأضاف محافظ البحيرة أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير 36404 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة .
 
وأوضح محافظ البحيرة ان برنامج مشروعك يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.  
     
من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم  المدير التنفيذي لـ " مشروعك "،أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة،مضيفا أن قروض الشباب تبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية بفائدة 5% للمشروعات الصناعية و 8% للمشروعات التجارية و 16% للمشروعات الزراعية  وذلك وفقاً لسياسات البنوك الإئتمانية .
 
  
 
 
 
 

 


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