تمويل 14700 مشروعاً إستثمارياً من خلال مبادرة "مشروعك "بالبحيرة

وأضاف محافظ البحيرة أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير 36404 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة .

وأوضح محافظ البحيرة ان برنامج مشروعك يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك "،أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة،مضيفا أن قروض الشباب تبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية بفائدة 5% للمشروعات الصناعية و 8% للمشروعات التجارية و 16% للمشروعات الزراعية وذلك وفقاً لسياسات البنوك الإئتمانية .