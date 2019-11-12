تعرف على هوية الإرهابى المتورط فى تفجير الطائرة الروسية بمصر 2015

محمد عبد المجيد

شهدت مصر فى 31 اكتوبر عام 2015، سقوط طائرة ركاب الروسية رقم A321 فى سماء شبه جزيرة سيناء، كانت في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وكان على متن الطائرة 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم ماتوا جميعا.

وكشفت هيئة الإذاعة الدنماركية، هوية أحد المتورطين فى تفجير الطائرة، من خلال اعترافات الإرهابى الاسترالى من أصل لبنانى خالد خياط، والذى تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابى فاشل على رحلة بين سيدنى وأبوظبى بالإمارات، حيث تم اعتقاله فى عام 2017 .

و يعرض "اليوم السابع"، معلومات عن الإرهابى الدنماركى المسئول عن تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

1. باسل حسن - دنماركى الجنسية من أصول لبنانية .

2. سافر باسل حسن من الدنمارك إلى لبنان ومنها إلى سوريا حيث التحق بـ" تنظيم داعش" الإرهابى.

3. ينتمى باسل حسن لتنظيم داعش الإرهابى و مسئول عن عمليات التنظيم الإرهابية الخارجية .

4. ولد حسن باسل عام 1987، و أسمه الحقيقى محمد باسل الشيخ و تخرج من كلية الهندسة .

5. كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية تورط باسل حسن فى الهجوم مستندة فى تقريرها إلى التحقيقات التى أجرتها استراليا مع الإرهابى الاسترالى من أصل لبنانى و منتمى لتنظيم داعش "خالد خياط"

6. اعترف الخياط خلال التحقيقات التى اجرتها معه الشرطة الاسترالية عن تفجير "باسل حسن " للطائرة الروسية فى مصر حث قال "هناك أيضا طائرة انفجرت فى مصر، وكان نفس الشخص وراءها باسل حسن".

7. تورط باسل حسن و أخيه طارق أيضا فى محاولة الفاشلة لاستهداف طائرة إماراتية خلال رحلة من سيدنى الاسترالية إلى أبوظبى الإماراتية .

8. تبنى تنظيم داعش الإرهابى الهجوم على الطائرة الروسية عقب استهدافها.

9. وضع باسل حسن على قائمة المطلوبين دوليا منذ فبراير 2013.

10. ورد اسم باسل حسن فى إطار محاكمة تجرى حالياً فى كوبنهاجهن وتتعلق بعملية إرهابية لـ تنظيم داعش استُخدمت فيها طائرات "درون".