سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على هوية الإرهابى المتورط فى تفجير الطائرة الروسية بمصر 2015

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:32 م
تعرف على هوية الإرهابى المتورط فى تفجير الطائرة الروسية بمصر 2015 الارهابى باسل حسن
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مصر فى 31 اكتوبر عام 2015، سقوط طائرة ركاب الروسية رقم A321 فى سماء شبه جزيرة سيناء، كانت في طريقها من مدينة شرم الشيخ  إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وكان على متن الطائرة 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم ماتوا جميعا.
 
وكشفت هيئة الإذاعة الدنماركية، هوية أحد المتورطين فى تفجير الطائرة، من خلال اعترافات الإرهابى الاسترالى من أصل لبنانى خالد خياط، والذى تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابى فاشل على رحلة بين سيدنى وأبوظبى بالإمارات، حيث تم اعتقاله فى عام 2017 .
 
و يعرض "اليوم السابع"، معلومات عن الإرهابى الدنماركى المسئول عن تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء 
 
1. باسل حسن - دنماركى الجنسية  من أصول لبنانية .
 
2. سافر باسل حسن من الدنمارك إلى لبنان ومنها إلى سوريا حيث التحق بـ" تنظيم داعش" الإرهابى.
 
3. ينتمى باسل حسن لتنظيم داعش الإرهابى و مسئول عن عمليات التنظيم الإرهابية الخارجية .
 
4. ولد حسن باسل عام 1987، و أسمه الحقيقى محمد باسل الشيخ و تخرج من كلية الهندسة .
 
5. كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية تورط باسل حسن فى الهجوم مستندة فى تقريرها إلى التحقيقات التى أجرتها استراليا مع الإرهابى الاسترالى من أصل لبنانى و منتمى لتنظيم داعش "خالد خياط" 
 
6. اعترف الخياط خلال التحقيقات التى اجرتها معه الشرطة الاسترالية عن تفجير  "باسل حسن "  للطائرة الروسية فى مصر حث قال "هناك أيضا طائرة انفجرت فى مصر، وكان نفس الشخص وراءها باسل حسن".
 
7. تورط باسل حسن و أخيه طارق أيضا فى محاولة الفاشلة لاستهداف طائرة إماراتية خلال رحلة من سيدنى الاسترالية إلى أبوظبى الإماراتية . 
 
8. تبنى تنظيم داعش الإرهابى الهجوم على الطائرة الروسية عقب استهدافها. 
 
9. وضع باسل حسن على قائمة المطلوبين دوليا منذ فبراير 2013. 
 
10. ورد اسم باسل حسن فى إطار محاكمة تجرى حالياً فى كوبنهاجهن وتتعلق بعملية إرهابية لـ تنظيم داعش استُخدمت فيها طائرات "درون".
 

مصر

روسيا

تحطم طائره روسيه

تفجير ارهابى

داعش

تنظيم داعش

تنظيم داعش الارهابى

لبنان

الدنمارك

الطائره الروسيه

استراليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة