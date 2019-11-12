سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على اختصاصات الإدارات القانونية بوزارة العدل بعد الانتهاء من ميكنتها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:39 ص
تعرف على اختصاصات الإدارات القانونية بوزارة العدل بعد الانتهاء من ميكنتها وزارة العدل - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأثنين، عن انتهاء قطاع الإدارات القانونية رسميا من ميكنة نظام العمل بالقطاع، لرفع معدلات أداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول للمجتمع الرقمي.

ويبلغ عدد الإدارات القانونية فى مصر نحو 585 إدارة قانونية، فى جهات وهيئات حكومية وعامة على مستوى الجمهورية، وتعد الإدارات هى أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.

وحدد القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أهم الاختصاصات التى تتولها الإدارات القانونية بالجهات الحكومية والعامة وهى:

أولًا: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام بموجب وكالة عن الجهة التى تخضع لها الإدارات القانونية.

ثانيًا: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال اليها من السلطات المختصة.

ثالثًا: اعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.

رابعًا: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.

خامسا: معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.

سادسًا: الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة.

وكانت وزارة العدل فى 15 مايو 2017 وقعت بروتوكول تعاون وزارة الاتصالات بهدف تطوير العمل بقطاع الإدارات القانونية وتحديث آلياته وذلك عن طريق تطوير جميع دورات العمل في القطاع، وتحديث الموقع الالكتروني للقطاع لربط جميع جهات الدولة المتعاملة مع القطاع.

وتضمن البروتوكول إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع قضايا القطاع المتداولة لثلاث سنوات ماضية عن طريق شركات متخصصة، وتوفير الاجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية والواسعة وخدمات الانترنت، والتطوير الهندسي لغرفة مخصصة لإدخال البيانات وتوفير خدمات الاستضافة للمشروع، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات للمشروع.


اخصاصات الإدارات القانونية

وزارة العدل

ميكنة الإدارات القانونية

الآراء القانونية فى القضايا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر القوية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر القوية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة