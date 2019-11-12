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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.66% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:42 ص
تراجع بورصة دبى بنسبة 0.66% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات بورصه دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 17.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2656.14 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين والسلع.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 29.5 مليون سهم محققة ما قيمته 46.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 637 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات 0.56%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.40%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.82%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 0.84%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين – تكافل بنسبة 10%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.53%.

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