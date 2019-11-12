سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تداول 30 ألف أوقية ذهب تدفع الأسعار لتسجيل أدنى مستوى فى 3 أشهر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:31 ص
تداول 30 ألف أوقية ذهب تدفع الأسعار لتسجيل أدنى مستوى فى 3 أشهر ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب عالميا سجلت هبوطا ملحوظا عقب  تداول أكتر من 3 ملايين أوقية ذهب فى 30 دقيقة بالتعاملات المسائية أمس، الأمر الذى أدى إلى هبوط أسعار الذهب.
 
وأضاف إيهاب واصف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سعر أوقية الذهب وصل إلى أقل نقطة سعرية له في 3 شهور، ووصل سعر الأوقيه إلى 1456 دولار، منخفصا بنسبة 0.30%.
 
وتابع نائب رئيس شعبة الذهب، الاحتمال الأكبر لتداول هذا الكم الكبير من الذهب، ربما تكون تصفية المراكز في الذهب استعدادا لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وشهادة رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

اسعار الذهب

سعر الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة