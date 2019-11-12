تداول 30 ألف أوقية ذهب تدفع الأسعار لتسجيل أدنى مستوى فى 3 أشهر

كتب إسلام سعيد

كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب عالميا سجلت هبوطا ملحوظا عقب تداول أكتر من 3 ملايين أوقية ذهب فى 30 دقيقة بالتعاملات المسائية أمس، الأمر الذى أدى إلى هبوط أسعار الذهب.

وأضاف إيهاب واصف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سعر أوقية الذهب وصل إلى أقل نقطة سعرية له في 3 شهور، ووصل سعر الأوقيه إلى 1456 دولار، منخفصا بنسبة 0.30%.

وتابع نائب رئيس شعبة الذهب، الاحتمال الأكبر لتداول هذا الكم الكبير من الذهب، ربما تكون تصفية المراكز في الذهب استعدادا لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وشهادة رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.