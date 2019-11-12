تحيا مصر: توزيع 35 ألف قطعة ملابس للطلاب الأولى بالرعاية بجامعة عين شمس 18فبراير

كتب مدحت وهبة

ينظم صندوق تحيا مصر يوم 18 نوفمبر الجارى معرضا داخل جامعة عين شمس لتوزيع 35 ألف قطعة ملابس على الطلاب الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة" بحضور رئيس الجامعة وقيادات صندوق تحيا مصر.

وكان صندوق تحيا مصر قد أكد أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها على طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات وأنه تم توزيع نحو 70 ألف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت فى جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى، بالإضافة إلى عدد من المعارض فى الجيزة والقاهرة والواحات البحرية لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.