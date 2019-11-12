سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تحيا مصر: توزيع 35 ألف قطعة ملابس للطلاب الأولى بالرعاية بجامعة عين شمس 18فبراير

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:15 م
تحيا مصر: توزيع 35 ألف قطعة ملابس للطلاب الأولى بالرعاية بجامعة عين شمس 18فبراير صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم  صندوق تحيا مصر يوم 18 نوفمبر الجارى معرضا داخل جامعة عين شمس لتوزيع 35 ألف قطعة ملابس على الطلاب الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة" بحضور رئيس الجامعة وقيادات صندوق تحيا مصر.

وكان صندوق تحيا مصر قد أكد أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها على طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات وأنه تم توزيع نحو 70 ألف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت فى جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى، بالإضافة إلى عدد من المعارض فى الجيزة والقاهرة والواحات البحرية لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.


تحيا مصر

توزيع ملابس للطلاب الأولى بالرعاية

توزيع ملابس لطلاب عين شمس

مبادرة دكان الفرحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صندوق تحيا مصر: شارع 306 يستقبل زائريه بأجواء احتفالية بمناسبة المولد النبوى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:30 ص

صندوق تحيا مصر: 500 عملية أسبوعيا لعلاج المياه البيضاء للمواطنين الأولى بالرعاية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:43 ص

أحلام الشباب تتحول إلى حقيقة بدعم الدولة ..قصص نجاح من شارع 306 .. محمد: حصلت على مشروع بتسهيلات من صندوق تحيا مصر.. وإبراهيم: أحلم بسلسلة مطاعم وأنصح الجميع بعدم الاستسلام .. صور

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:00 م

صندوق تحيا مصر: 70 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "نور حياة"

السبت، 02 نوفمبر 2019 11:25 ص

صندوق تحيا مصر: 325 مليون جنيه تكلفة تطوير 10 آلاف منزل فى 332 قرية.. صور

الخميس، 31 أكتوبر 2019 12:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة