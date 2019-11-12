تجديد حبس 3 متهمين بخلية الأمل 45 يوما على ذمة التحقيقات

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الأمل " التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.