سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات الأجانب وانتحال صفة شرطى فى مدينة نصر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:09 م
تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات الأجانب وانتحال صفة شرطى فى مدينة نصر محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة متعلقات الأجانب وانتحال صفة ضابط شرطة .

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بقيام وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بتفقد الحالة الأمنية بشارع عباس العقاد بدائرة القسم، شاهدوا (شخصان) بحوزة أحدهما جهاز لاسلكى وطبنجة اثناء تواجدهما بجوار إحدى السيارات، وقيامهما باستيقاف أخر، وباستبيان الأمر فر أحدهما هاربًا، وأمكن ضبط الثانى وتبين أنه (عاطل، سن 53، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، سبق اتهامه فى 7 قضايا "نصب، سرقه بالإكراه، سرقة متنوعة")، وبصحبته المجنى عليه (بالمعاش، سن 58، ومقيم بدائرة القسم ويحمل جنسية إحدى الدول العربية).

 

عُثر بحوزة المتهم على السيارة ملكه، والمثبت عليها لوحات معدنية بها طمس بالأرقام والحروف، كارنية ورقى مغلف برتبة نقيب شرطة، يحوى صورة المتهم المضبوط" مزور " طبنجة صوت، طلقتان صوت، جهاز لاسلكى، حقيبة" بداخلها مجموعة من الصحف وبعض الأظرف تحوى أوراق الصحف، منشور صحفى يفيد ضبط عصابة يتزعمها محاسب بمصر الجديدة وبحوزتهم ( 250 ألف دولار أمريكى وتأشيرات سفر مزورة لدول أوروبية) جواز سفر، مبلغ مالى 1000 جنيه، هاتف محمول (مستولى عليهم من المجنى عليه).

 

بسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمكان الواقعة استوقفه المتهمان عقب إيهامه، بأنهما من رجال شرطة والاستيلاء منه على المبلغ المالى والهاتف المحمول وجواز السفر، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بالاشتراك والمتهم الهارب (جارى ضبطه) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات الأجانب بأسلوب (انتحال صفة رجال شرطة) باستخدام المضبوطات حوزته وأقر بقيامه بالتلاعب وطمس اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة بقصد إخفاء معالمها وعدم التمكن من رصدها عبر كاميرات المراقبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مدينة نصر

قسم مدينة نصر

عاطل ينتحل صفة ضابط فى مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة