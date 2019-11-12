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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:11 ص
خالد صلاح
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بنوك لبنان تغلق أبوابها استجابة لدعوات الإضراب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:11 ص
بنوك لبنان تغلق أبوابها استجابة لدعوات الإضراب مظاهرات لبنان
رويترز

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قال مسئول نقابى فى لبنان إن موظفى المصارف استجابوا لدعوة الإضراب، موضحا أن البنوك مغلقة فى بيروت ومناطق أخرى.

ومن جانبه، أكد رئيس نقابة موظفى المصارف فى لبنان أن ماكينات الصرف الآلى ستزود بالنقد.

كان اتحاد نقابات موظفى المصارف فى لبنان قد دعا موظفى القطاع إلى إضراب اعتبارا من غد الثلاثاء لدواع أمنية.

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ اليوم الاثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفى البنوك. ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التى قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

وقال الاتحاد فى بيان "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام فى القطاع المصرفى ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التى يحتاجها القطاع المصرفى لمعاودة العمل بشكله الطبيعى المعتاد".
 

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