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بعد تحديد حرم الموقع الأثرى.. 10 معلومات عن كنيسة "السوانى البحرية"

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 ص
بعد تحديد حرم الموقع الأثرى.. 10 معلومات عن كنيسة "السوانى البحرية" كنيسة السوانى البحرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت منطقة أثار الإسكندرية والساحل الشمالى للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عن تحديد حرم الموقع الأثرى لكنيسة السوانى البحرية والمسجلة بمنطقة أثار مطروح، وذلك وفقا لقرار وزارة الآثار رقم 316 لسنة 2019 والخاص بتحديد حرم كنيسة السوانى البحرية بمحافظة مطروح.

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن كنيسة "السوانى البحرية"، كالتالى:

1. تقع كنيسة "السوانى البحرية" بمحافظة مطروح

2. الكنيسة مسجلة ضمن الأثار القبطية بمنطقة أثار مطروح

3. أصدرت وزارة الاثار قرارًا بتحديد حرم الكنيسة 

4. تعد "السوانى البحرية" ضمن كنيستين أثريتين مسجلين بمحافظة مطروح

5. يرجع تاريخ الكنيسة إلى القرن السادس الميلادى حيث  أنشأها بعض الرهبان الفارين أثناء فترة الاضطهاد الدينى

6. يتكون الموقع الأثرى من بقايا الكنيسة والتى أنشأت على شكل مستطيل

7. البقايا الأثرية تتضمن وجود 6 حجرات على الترتيب من الشرق إلى الغرب

8. الصالة الرئيسية عرض 8 متر تلتف حولها 3 حجرات و ملحقات الكنيسة

9. شمال الصالة الرئيسية توجد 3 حجرات من الشرق إلى الغرب

10. يقع فى الشمال الشرقى للكنيسة محجر صغير منحوت من الحجر الجيرى
 

الاسكندرية

اثار الاسكندرية

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كنيسة السوانى البحرية

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