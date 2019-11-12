بطريرك الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال ببدء المشروع الرعوى

سارة علام

يترأس الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس انطونيوس بالفجالة وذلك للاحتفال بانطلاق أولى فاعليات المشروع الرعوي الاول للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، صباح السبت المقبل الـ16 من نوفمبر الجاري.

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية ببدء المشروع الرعوي الأول للايبراشية البطريركية والذى يحمل عنوان "بيت الرب من الحجر للبشر"

كان بطريرك الكاثوليك، قد ترأس الأحد الماضى صلوات القداس الإلهي بالكلية الإكليركية بالمعادي أمس وذلك احتفالا بعيد شفيعها القديس لاون الكبير .

شارك في الصلاة كلًا من الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك و الأنبا دانيال لطفي مطران كرسي الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك والأب بيشوي رسمي رئيس الكلية الإكليركية.

وحضر الاحتفالية كلًا من المطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر والمونسنيور جان سكرتير سفير دولة الفاتيكان بمصر والأب إيليا إسكندر المدبر الرسولي للاتين بمصر والأب مراد مجلع الخادم الإقليمي لرهبنة الأخوة الأصاغر " الفرنسيسكان

خلال الصلاة منح البطريرك درجات شماسية جديدة لكل من الشماس ميشيل ألفي ،و الشماس ميخائيل صبحي، والشماس ملاك عادل، والشماس جرجس ناروزو الشماس مينا نصير و الدرجة الإغنسُطسية " القارئ " لكلًأ من الشماس أبانوب كرمي والشماس ميلاد جميل والشماس نبيل كميل.