سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بكنيسة الفجالة السبت المقبل

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال ببدء المشروع الرعوى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:00 ص
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال ببدء المشروع الرعوى الانبا إبراهيم إسحق
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يترأس الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس انطونيوس بالفجالة وذلك للاحتفال بانطلاق أولى فاعليات المشروع الرعوي الاول للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، صباح السبت المقبل الـ16 من نوفمبر الجاري.

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية ببدء المشروع الرعوي الأول للايبراشية البطريركية والذى يحمل عنوان "بيت الرب من الحجر للبشر"

كان بطريرك الكاثوليك، قد ترأس الأحد الماضى صلوات القداس الإلهي بالكلية الإكليركية بالمعادي أمس وذلك احتفالا بعيد شفيعها القديس لاون الكبير .

شارك في الصلاة كلًا من الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك و الأنبا دانيال لطفي مطران كرسي الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك والأب بيشوي رسمي رئيس الكلية الإكليركية.

وحضر الاحتفالية كلًا من المطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر والمونسنيور جان سكرتير سفير دولة الفاتيكان بمصر والأب إيليا إسكندر المدبر الرسولي للاتين بمصر والأب مراد مجلع الخادم الإقليمي لرهبنة الأخوة الأصاغر " الفرنسيسكان

 خلال الصلاة منح البطريرك درجات شماسية جديدة لكل من الشماس ميشيل ألفي ،و الشماس ميخائيل صبحي، والشماس ملاك عادل، والشماس جرجس ناروزو الشماس مينا نصير و الدرجة الإغنسُطسية " القارئ " لكلًأ من الشماس أبانوب كرمي والشماس ميلاد جميل والشماس نبيل كميل.

 

 

 

 

 


بطريرك الكاثوليك

ابراهيم إسحق

المشروع الرعوي الأول

الكاثوليك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة