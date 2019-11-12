انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة ..الطماطم بـ2 جنيه

كتب أحمد حمادة

أكد محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر أن بعض أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا داخل السوق خلال الأيام الماضية بعد زيادة المحاصيل المعروضة داخل السوق .

وأوضح الفيومى فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الطماطم تبدأ من 2 جنيه، والبطاطس من 3 جنيهات، والفاصوليا من 4 جنيهات والبصل من 2.5 ، والباذنجان من 2 جنيها، بينما يبدأ سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات، والبامية من 14 جنيها، والخيار من 3 جنيهات .

وأضاف عضو مجلس أمناء سوق الجملة باكتوبر أن أسعار البرتقال تبدأ من 2 جنيها، واليوسفى من 3 جنيها فيما تبدأ اسعار البلح من 3 جنيهات.