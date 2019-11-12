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انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة ..الطماطم بـ2 جنيه

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:22 م
انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة ..الطماطم بـ2 جنيه
كتب أحمد حمادة

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أكد محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر أن بعض  أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا داخل السوق خلال الأيام الماضية بعد زيادة المحاصيل المعروضة داخل السوق .

وأوضح الفيومى فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الطماطم تبدأ من 2 جنيه، والبطاطس من 3 جنيهات، والفاصوليا من 4 جنيهات والبصل من 2.5 ، والباذنجان من 2 جنيها، بينما يبدأ سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات، والبامية من 14 جنيها، والخيار من 3 جنيهات .

وأضاف عضو مجلس أمناء سوق الجملة باكتوبر أن أسعار البرتقال تبدأ من 2 جنيها، واليوسفى من 3 جنيها فيما تبدأ اسعار البلح من 3 جنيهات.

 

 


اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

اخبار اقتصاد

سوق الجملة باكتوبر

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