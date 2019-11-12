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انتظام فى حركة السيارات بالجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:37 ص
انتظام فى حركة السيارات بالجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية انتظام حركة المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت الطرق الرئيسية فى محافظة الجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالقاهرة، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .
 
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
كما تفقد اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، الخدمات المرورية لمتابعة سير العمل، وتواجد الخدمات والتشديد على تنظيم حركة السيارات.
 
وانتظمت حركة السيارات بميدان مصطفى محمود والجيزة وسفنكس وشارع جامعة الدول العربية والسودان، مع تواجد الخدمات مدعومة بالأوناش لرفع اى معوقات وأعطال. 
 
وظهر انسياب فى حركة السير بمطالع كبارى 15 مايو و أكتوبر وبعباس وقصر النيل للقادم من الجيزة اتجاه القاهرة، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل اتجاه الوراق، وكذلك للمتجه إلى مناطق الدقى وشارع التحرير .

النشرة المرورية

محاور الجيزة

ميدان عبد المنعم رياض

اخبار مصر

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