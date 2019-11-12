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اليابان: 3000 شخص ما زالوا نازحين إثر أعاصير هذا الخريف

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:02 ص
اليابان: 3000 شخص ما زالوا نازحين إثر أعاصير هذا الخريف شينزو أبى رئيس الوزراء اليابانى
أ ش أ

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أعلن مجلس الوزراء اليابانى، اليوم الثلاثاء، أن هناك حوالى 3000 شخص ما زالوا يعيشون نازحين، إثر ثلاثة أعاصير اجتاحت شرقى البلاد هذا الخريف.
 
وقال مكتب رئاسة الوزراء، وفقًا لصحيفة "أساهى شيمبون" اليابانية، إن هناك 2669 شخصًا فى المجمل يعيشون فى ملاجئ الطوارئ، بعدما ضربت الأعاصير رقم 15 و19 و21 البلاد.
 
ووفقًا لتقديرات الصحيفة، فإن حوالى 70% ممن لقوا مصرعهم جراء الأعاصير كانوا فى سن الستين أو ما فوق، حيث تم تأكيد مصرع 104 أشخاص فى تلك الفئة العمرية، بينهم 25 شخصًا فى الستينات و21 آخرين فى السبعينات بينما كان هناك 25 شخصًا فى الثمانينات من العمر أو أكثر.
 
وتعرضت اليابان الشهر الماضى، إلى إعصار هائل من ساحل وسط اليابان، واجتياح العاصمة طوكيو والمناطق الشرقية؛ ما أدى إلى مصرع العديد وتدمير العديد من الممتلكات والمنشآت فى البلاد.
 

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