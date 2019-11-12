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النيابة تحقق مع متهمة بتزوير اختام الدولة والهيئات الحكومية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:00 ص
النيابة تحقق مع متهمة بتزوير اختام الدولة والهيئات الحكومية كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع متهمة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.

وكشفت التحريات الأمنية قيام إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامها فى قضيتين أخرها "نشل" ) بممارسة نشاط اجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والكليشيهات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بقصد ترويجها على عملائها واستخدامها فى الاستيلاء على ممتلكات الغير.

ضبط بحوزة المتهمة مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من شهادات براءات الذمة من القضايا بعضها خالية البيانات وممهوره بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من عقود إيجار الأملاك وعقود مسجلة معدة للتزوير والتى تستخدمها المتهمة فى نقل ملكية العقارات التى توفى مُلاكها بإصطناع أحكام صحة ونفاذ على تلك العقود)، وبفحص المضبوطات بمعرفة وحدة البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرا كلياً، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه.

 

 


التحقيق مع متهمة

الشئون المالية

تزوير الاختام

النيابة العامة

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