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النقل: تعاقدنا على 10 جرارات أمريكية من غرامات المتهربين من تذاكر القطارات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:15 م
النقل: تعاقدنا على 10 جرارات أمريكية من غرامات المتهربين من تذاكر القطارات جرارات قطارات
كتب رضا حبيشى

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه لا يقبل أن يستقل القطارات راكب بدون تذكرة، وغير مقبول وجود راكب يجلس على مقعد دون أن يشترى تذكرة ومعه راكب اشترى تذكرة.

 

وأضاف وزير النقل فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر وزراء النقل العرب، أنه يتم تجميع وتحصيل غرامات من المتهربين من شراء التذاكر، مستطردا: "احنا جمعنا فلوس الغرامات من المتهربين من التذاكر وتعاقدنا على شراء 10 جرارات أمريكية جديدة".

 

وقال الوزير، إن ال 10 جرارات الجديدة تم التعاقد عليها ضمن عقد شراء 100 جرار جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية ليصبح عدد الجرارات 110 جرارات وسيصل أول دفعة منها الشهر المقبل.


السكة الحديد

تذاكر القطارات

وزير النقل

التهرب من تذاكر القطارات

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