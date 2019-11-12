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المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:45 م
المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات احتجاجات لبنان
رويترز

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دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة فى لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة جديدة سريعا تضم شخصيات معروفة بالكفاءة مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون "الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".

وحث كوبيش السلطات على أن تعطى الأولوية للاستقرار النقدى والمالى بما فى ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبنانى الثقة وحماية مدخراته. 


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