المغرب يعين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين فى السندات

رويترز

عين المغرب بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وجيه.بي مورجان وناتكسيس لترتيب اجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في أوروبا اعتبارا من 14 نوفمبر، بحسب ما أظهرته وثيقة اطلعت عليها رويترز.

وأعلن المغرب عن جولة ترويجية في 18 نوفمبر لسندات دولية بقيمة نحو مليار دولار، يخطط لإصدارها هذا العام.

وفي الشهر الماضي، أعلن وزير المالية المغربي محمد بنشعبون عن ذلك الإصدار، الذي سيكون الأول من نوعه في أربع سنوات، قائلا إن مسائل الحجم والعملة والموعد سيتم تحديدها في وقت لاحق.

ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في أكتوبر نظرتها المستقبلية للمغرب من سلبية إلى مستقرة، بينما أبقت تصنيفها بدون تغيير عند ‭‭BBB-‬‬. وعدلت موديز أيضا في سبتمبر نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.