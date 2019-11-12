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المعمل الكيماوى يفحص عينة حشيش واستروكس ضبط بحوزة ربة منزل فى السلام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:00 ص
المعمل الكيماوى يفحص عينة حشيش واستروكس ضبط بحوزة ربة منزل فى السلام حشيش،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أرسلت نيابة القاهرة الجديدة، عينة من مخدرى الحشيش والاستروكس، تم ضبطها بحوزة ربة منزل بدائرة القسم، إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحريات أن المتهمة هى "س.ح"، 35 سنة، ربة منزل، من سكان منطقة النهضة بالسلام، عثر بحوزتها على 30 قطعة حشيش، و110 أكياس أستروكس، وبسؤالهم اعترفت بترويجها المواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع، تفيد بقيام ربة منزل بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتبين بأنها تأتى بالمواد المخدرة من منطقة النهضة لترويجها بمنطقة التجمع، وعثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش والأستروكس.

وبسؤالها اعترفت بالتهم المنسوبة إليها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


تجارة الاستروكس

حبس

نيابة القاهرة الجديدة

تجارة المخدرات

قسم التجمع

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