المصرية للاتصالات بالقمة الاقتصادية: أنفقنا 3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية فى 5 سنوات

كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل ، أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد .. تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

قال المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، إن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير البنية التحتية للاتصالات خلال 5 سنوات الماضية خاصة باخر عامين.

وأضاف على هامش جلسة "مصر فى عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص" والتى تعقد بفاعليات القمة الإقتصادية الأولى ، ان الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% تلعب دورا كبيرا لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى بالبلاد، لذلك تعمل علي تطوير البنية التحتية عبر مد كابلات الألياف الضوئية التى تعطي سرعات أفضل فى نقل البيانات.

وكشف عن ضخ الشركة نحو 3 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية منذ عام 2014 منهم 2 مليار دولار في آخر عامين، كما أشار إلى تحديات كبيرة تواجهها الشركة يتعلق بعضها بالتحدى المالي حيث تضح الشركة أموال طائلة، والتحدى الفنى والخاص بالحفر في مناطق سكنية والموافقات الخاصة لذلك، إضافة إلي تدريب الموظفين و أيضا تهيئة المواطن للتحول الرقمى.

وأضاف أن الشركة مستمرة فى مد كابلات الألياف الضوئية بجميع المحافظات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمصر وأيضا ستبدأ الشركة العام المقبل بمد الألياف الضوئية للمنازل.