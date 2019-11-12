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المشدد 15سنة لعاطل بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك فى النزهة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:15 م
المشدد 15سنة لعاطل بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك فى النزهة الاستروكس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل سائق توك توك لسرقة هاتفه المحمول، لشراء مخدر الأستروكس في منطقة النزهة.
 
 
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لشاب يبلغ من العمر 18 سنة توفى نتيجة إصابته بجرح ذبحى فى منطقة الرقبة، وجروح فى اليد والوجه.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم بارتكاب الواقعة مدمن لمخدر الأستروكس، ويوم الواقعة استوقفت توك توك من منطقة النزهة، لتوصيله إلى أحد الشوارع، وأثناء استقلاله، حاول سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، والأموال التى جناها طيلة يومه، إلا أن الأخير رفض، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض فى الرقبة، وأحدث به إصابات متفرقة.
 
 
وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة هاتف وأموال المجنى عليه، وتركه داخل التوك توك غارقا فى دمائه وهرب لشراء مخدر الأستروكس.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 15 سنة.

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