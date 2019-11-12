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المركزى للمحاسبات يستكمل ورشة العمل لـ15 عضوا بالديوان العام للمحاسبة السعودى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:25 م
المركزى للمحاسبات يستكمل ورشة العمل لـ15 عضوا بالديوان العام للمحاسبة السعودى افتتاح ورشة العمل برئاسة المستشار هشام بدوى
كتب إبراهيم قاسم

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الجهاز المركزى للمحاسبات

برئاسة المستشار هشام بدوى، اليوم عقد ورشة العمل الذى ينظمها الجهاز خلال الفترة من 11- 14 نوفمبر، حول "دور الجهاز الأعلى للرقابة بشأن احتساب ضريبة القيمة المضافة".

 

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وشارك فى ورشة العمل 15 عضوا من منتسبى الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور المحاسبة مني توحيد نائب رئيس الجهاز.

تأتى استضافة هذه الورشة فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والديوان العام للمحاسبة بشأن تنظيم اللقاءات التدريبية وورش العمل وتبادل الخبراء فى مجال العمل الرقابى وهى تمثل اللقاء الثالث للقاءات التدريبية التى يستضيفها الجهاز فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم.

 

 


الجهاز المركزي للمحاسبات

ديوان عام المحاسبة السعودى

دور الجهاز الأعلى للرقابة

احتساب ضريبة القيمة المضافة

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