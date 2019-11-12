المرأة الحديدية فى تركيا تهاجم صهر أردوغان بسبب التردى الاقتصادى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شنت ميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، والملقبة إعلاميا باسم "المرأة الحديدية"، هجوما عنيفا على وزير المالية بيرات البيراق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب صحيفة ينى تشاج التركية، انتقدت أكشنار صهر أردوغان، بسبب التركى الاقتصادى في بلادها، وخاطبته قائلة "قمت باحتلال مكانك بالاتفاق مع صهرك".

وأكدت أن هناك أتراك لا يستطيعون أن يواصلوا الشهر بسبب ضيق ذات اليد، وأن هناك أمهات يصنعون 4 أصناف طعام من نصف كيلو لحم مفروم فقط، قائلة "لا تستطيع أن تصف هؤلاء بالإرهاببين".