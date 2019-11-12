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تؤكد: الأتراك يصنعون 4 أصناف طعام من نصف كيلو لحم

المرأة الحديدية فى تركيا تهاجم صهر أردوغان بسبب التردى الاقتصادى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:47 م
المرأة الحديدية فى تركيا تهاجم صهر أردوغان بسبب التردى الاقتصادى المرأة الحديدية في تركيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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شنت ميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، والملقبة إعلاميا باسم "المرأة الحديدية"، هجوما عنيفا على وزير المالية بيرات البيراق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب صحيفة ينى تشاج التركية، انتقدت أكشنار صهر أردوغان، بسبب التركى الاقتصادى في بلادها، وخاطبته قائلة "قمت باحتلال مكانك بالاتفاق مع صهرك".

وأكدت أن هناك أتراك لا يستطيعون أن يواصلوا الشهر بسبب ضيق ذات اليد، وأن هناك أمهات يصنعون 4 أصناف طعام من نصف كيلو لحم مفروم فقط، قائلة "لا تستطيع أن تصف هؤلاء بالإرهاببين".

 


المرأة الحديدية في تركيا

ميرال أكشنار

بيرات البيراق

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