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القبس: لجوء المواطنة الروسية ماريا لازاريفا إلى سفارة بلادها فى الكويت

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:54 ص
القبس: لجوء المواطنة الروسية ماريا لازاريفا إلى سفارة بلادها فى الكويت ماريا لازاريفا
كتب محمد تهامى زكى

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أشارت صحيفة القبس الكويتية، إلى أن المواطنة الروسية ماريا لازاريفا، المتهمة فى قضية صندوق الموانئ، لجأت صباح أمس إلى السفارة الروسية فى الكويت، قبل صدور حكم بالسجن 15 عاما عليها.

وقالت الصحيفة الكويتية، إن سيدة الأعمال الروسية ظلت فى السفارة بعد صدور الحكم ضدها، على اعتبار أن السفارة تعد أرضا أجنبية.

القبس الكويتية
القبس الكويتية

وكانت محكمة الجنايات فى الكويت، أصدرت أمس الاثنين، حكما بالسجن 15 عاما على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل سعيد دشتى، ونائبته ماريا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

يشار أن الأجهزة الأمنية فى الكويت، ألقت القبض على دشتى ولازاريفا قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندرى ببلاغ إلى النائب العام فى 2015، حول صرف مبالغ مالية فى الموانئ بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار.


الكويت

ماريا لازاريفا

الموانئ الكويتية

النائب العام الكويتى

السفارة الروسية

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