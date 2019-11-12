العراق.. تشديد الإجراءات الأمنية حول سجن الحوت فى الناصرية

كتب محمد تهامى زكى

ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية ، أن قوات الأمن فى محافظة ذى قار، قامت بتشديد الإجراءات الأمنية حول سجن الحوت فى مدينة الناصرية.

وقالت القناة، إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول سجن الحوت فى الناصرية وتعزيز القوات المكلفة بحمايته.

وأضافت القناة، أن هذا الاجراء جاء بالتزامن مع انتشار قوات الرد السريع فى مدينة الناصرية اليوم، وأشارت إلى أن اللواء الثانى بالرد السريع باشر بمهامه فى مدينة الناصرية لتأمين حماية المتظاهرين لأجل أعادتهم لساحة الحبوبى، والسيطرة على التقاطعات والشوارع الرئيسية.