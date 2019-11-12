العثور على جثة شاب مقتولا بجوار برج تقوية شبكة محمول فى طنطا

الغربية – عادل ضرة

عثر أهالى قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، على جثة لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، مقتولا وبه عدة طعنات بالرقبة، وملقاه بجوار برج تقوية شبكة محمول بقطعة أرض زراعية، وتم إخطار مركز شرطة طنطا بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب ملقاه وسط الزراعات بجوار برج تقوية شبكة محمول بقرية دفرة، انتقل ضبط المباحث لمكان البلاغ، وتبين ان الجثة لشاب فى العقد الثاني من العمر وبها طعنات بالرقبة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم علي ابو زهرة مفتش مباحث مركزي طنطا وقطور والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، ويكثف فريق البحث جهوده لكشف ملابسات الواقعة.