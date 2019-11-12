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الطائرة الأمريكية السرية "سيليرا 500 إل" تقوم بأول رحلة لها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:59 م
الطائرة الأمريكية السرية "سيليرا 500 إل" تقوم بأول رحلة لها الطائرة الامريكية سيليرا 500 إل
وكالات

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قامت الطائرة الأمريكية الواعدة Celera 500L ، التي طورتها شركة Otto Aviation ، بأول رحلة لها.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتينك"، قال موقع The Drive ، أقلعت الطائرة في فيكتورفيل في كاليفورنيا.

قامت الطائرة Celera 500L ، التي طورتها الشركة الأمريكية، برحلتها الأولى. ومع ذلك، نظرًا لتصنيف جميع البيانات الموجودة بخصوص هذه الطائرة بالسرية، فقد تكون هذه المعلومات غير موثوق بها، وقد تكون الرحلة هي الثانية أو الثالثة، بسحب موقع "توب وار".

في مايو 2019، تم رصد هذه الطائرة في مطار جنوب كاليفورنيا. في الوقت نفسه، لا تزال المعلومات المتعلقة بخصائص المنتج الجديد وحتى حول مُنشئها Otto Aviation Group ، التي تعمل سراً في المشروع منذ حوالي عشر سنوات، محدودة للغاية. جسم الطائرة للطائرة يشبه شكل رصاصة أو قنبلة جوية.

الخصائص:

ويعتقد أن سرعة طيران Celera 500L 460-510 ميل (740-820) في الساعة، وارتفاعها يصل إلى 65000 قدم (19.8 كم) ، استهلاك الوقود - جالون (3.8 لتر) لكل 30-42 ميل (48 -68 كم).

تم تصميم Celera 500L وفقًا لتصميم الطائرة الكلاسيكي. في الجزء الخلفي من الطائرة، تم تثبيت محرك Raikhlin RED A03 محرك توربيني بقوة تصل إلى 500 حصان.


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سلاح امريكى

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