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الصحة والزراعة تنفيا أى وجود لـ"ذباب مدمر" قادم من السودان عبر أسوان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:20 م
الصحة والزراعة تنفيا أى وجود لـ"ذباب مدمر" قادم من السودان عبر أسوان ذباب - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أكدت مديريتا الزراعة والصحة بمحافظة أسوان، عدم وجود أسراب من "الذباب المدمر" خلال الفترة الحالية، كما تردد من شائعات بأنه قادم من السودان على مصر عبر محافظة أسوان.

 

وأكد المهندس عاطف حسن، مدير عام الزراعة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن الزراعة لم ترصد أى أسراب من الذباب المسمى بـ"المدمر" أو "الفتاك" القادم من السودان – كما ادعى البعض – مؤكداً أن أسوان خالية تماماً من أى نوع من الحشرات الوبائية.

 

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"الذباب المدمر" فى أسوان، مؤكداً أن إدارة ناقلات الأمراض بالصحة تواصل إجراءات المكافحة على مدار السنة للتصدى لأى نوع من الحشرات ناقلى الأمراض.

 

وأوضح مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، لـ"اليوم السابع"، بأن هناك مكافحة مستمرة عن طريق رش مبيدات معينة تستخدم فى مناطق الاشتباه وبالمواقع التى قد تحدث فيها اشتباه سواء بالإنسان أو الحيوانات.

 


الذباب المدمر

الذبابة الفتاكة

الزراعة

السودان

اسوان

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