الصحة والزراعة تنفيا أى وجود لـ"ذباب مدمر" قادم من السودان عبر أسوان

وأكد المهندس عاطف حسن، مدير عام الزراعة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن الزراعة لم ترصد أى أسراب من الذباب المسمى بـ"المدمر" أو "الفتاك" القادم من السودان – كما ادعى البعض – مؤكداً أن أسوان خالية تماماً من أى نوع من الحشرات الوبائية.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"الذباب المدمر" فى أسوان، مؤكداً أن إدارة ناقلات الأمراض بالصحة تواصل إجراءات المكافحة على مدار السنة للتصدى لأى نوع من الحشرات ناقلى الأمراض.

وأوضح مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، لـ"اليوم السابع"، بأن هناك مكافحة مستمرة عن طريق رش مبيدات معينة تستخدم فى مناطق الاشتباه وبالمواقع التى قد تحدث فيها اشتباه سواء بالإنسان أو الحيوانات.