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الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:00 ص
الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتورعلاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، عن وجود برامج وقائية وترصد للأمراض والأوبئة ما يحول دون تسرب أى أمراض معدية من الخارج للمصريين.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، أن مصر لديها كوادر وقائية على مستوى رفيع، كما أن نتائج معامل مصر المركزية معتمدة إفريقيًا، وتابع: حققنا نجاحا كبيرا فى حماية البلاد من أمراض معدية مثل الإيبولا والتى كانت منتشرة فى بعض الدول الإفريقية وقت حدوث كأس أمم إفريقيا.

وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، أن مصر آمنة وخالية من الأوبئة ويتم تحصين وتطعيم الأطفال سنوياً بشكل دورى فى إطار خطة الوزارة للقضاء على الأوبئة.


الصحة

الاوبئة

الترصد

الامراض الوبائية

اليوم السابع بلس

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