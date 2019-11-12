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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 7

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:27 م
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 7 شهداء غزة
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى سبعة شهداء وإصابة 45 آخرين.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد شنت غارات على شمال قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد قيادى بارز فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة وهم بهاء سليم حسن ابو العطا  42 عام، أسماء محمد حسن ابو العطا  39 عام، محمد عطية مصلح حمودة 20 عام، زكى عدنان محمد غنامة  25 عام، إبراهيم احمد عبد اللطيف الضابوس 26 عام، عبد الله عوض ساكب البلبيسي 26عام، عبد السلام رمضان أحمد أحمد 28 عام.

وأدانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمراراً لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد للاحتلال.

وحملت الجامعة -في بيان اليوم الثلاثاء- الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها الجريمة النكراء فجر اليوم بكل نتائجها وتداعياتها، والتي تأتي في سياق محاولات إسرائيلية مكشوفة لتدفيع الشعب الفلسطيني أثمان مآزقها وأجنداتها من دماء أبنائه، وتقويض الأوضاع في قطاع غزة المحاصر إلى المزيد من التدهور، وإلى جر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب الذي تتجاوز انعكاساته حدود المنطقة إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الجامعة العربية أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده الا اصراراً وصموداً وتمسكاً بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لوقف العوان الاسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لهذا الاستهتار الإسرائيلي في استباحة الأرض والدم الفلسطيني، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك شرائعه وقراراته.


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