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الصحة: إطلاق مبادرة للحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل والنوادى الصحية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:27 م
الصحة: إطلاق مبادرة للحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل والنوادى الصحية جانب من حملة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وهى مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى فى صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

 

وأوضح بيان، أن تلك الخطوة الهامة تأتى ضمن حزمة من أهم الاجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات خاصة بعد الخطوات اليومية التى اتخذتها جمهورية مصر العربية للقضاء على فيروس سى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

 

وأضاف أنه تم إطلاق المبادرة فى تسع محافظات كمرحلة أولى وهي: بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بنى سويف، الأقصر، أسوان، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية، والأوقاف، والكنيسة المصرية الذين قاموا بدور محورى لنشر التوعية وتنفيذ الاجراءات الخاصة بالمبادرة، فضلا عن التعاون المستمر والمثمر والبناء بين الوزارة والمكتب القطرى لمنظمة الصحة العالمية لتطبيق تلك المبادرة.

 

وأضاف أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل فى محافظات المرحلة الأولى لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات الحملة والتى بدأ إطلاقها فى الثانى من نوفمبر الجارى والمقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر المقبل.

 

ومن جانبه أشار الدكتور "محمد حسانى" مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً للمحافظات يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكداً أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.

 

وأضاف "حسانى" أن الوزارة نظمت ورشتى عمل بالتنسيق مع مثقفى محافظات المرحلة الأولى وبحضور عدد من القيادات ومسئولى إدارة الأزمات فى المحافظات التسع للمبادرة، وذلك للتنسيق بشأن الإجراءات الوقائية للحد مــن انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أى إصابات جديدة بين المواطنين خاصة فى الأماكن مرتفعة الخطورة فى نقل العدوى.

 

وتابع "حسانى" أنه تم خلال الورشتين الاتفاق على آليات العمل للبدء فى تنفيذ المبادرة، حيث من المقرر تقسيم كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى إلى 4 أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة، وتحديد منسق فرعى لكل منها لمتابعة الإجراءات التنفيذية للبرنامج، وتوزيع بوسترات وملصقات التوعية، والمرور والمتابعة الدورية لجميع صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادى الصحية، وعمل ورش عمل بالتنسيق مع المثقفين الصحيين بالمحافظات والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن مناسبة لإقامة ورش عمل وبرامج توعية للمهنيين، مع ضرورة متابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب والتخلص الآمن من المخلفات وذلك اعتباراً من 15 يوماً بعد البدء بتفعيل ورش العمل.

 

وأكد "حساني" أن محافظات المرحلة الأولى قامت بحصر صالونات التجميل والنوادى الصحية وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة فى الكتاب الدورى بها، والمرور الدورى عليها، مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المشاركة فى الحملة.


الصحة

صالونات الحلاقة

100 مليون صحة

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