السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة 3 متهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية، بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.س"، و "محمد.ص"، و "محمد.أ"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح، بدائرة قسم مدينة نصر.

كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم مدينة نصر بلاغ بقيام المتهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.