سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: رصد الأمطار فى منابع النيل على مدار الساعة والفيضان بدأ فى الانحسار

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:30 ص
الرى: رصد الأمطار فى منابع النيل على مدار الساعة والفيضان بدأ فى الانحسار اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه وذلك لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وقالت اللجنة فى بيان صحفى أنه تم التعامل مع الفيضان بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الامثل وجارى متابعة الوارد على مدار الساعة وايضا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الإشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت فى الانحسار وبدأت التصرفات فى العودة الى معدلات مقبولة فى أعالى النيل.

وبحثت اللجنة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الامثل وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

وخلال الاجتماع استعرض كل من قطاع الرى وقطاع مياه النيل ومعهد بحوث الهيدروليكا وأيضا هيئة السد العالى وخزان أسوان معدلات انحسار الفيضان واسلوب ادارة المياه العام القادم.








 


وزارة الرى

فيضان النيل

السيول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حتى لا تتكرر كارثة 2015.. "الرى" تعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة نوة "المكنسة" بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. صيانة المحطات وإلغاء الإجازات ومراقبة مناسيب المياه 24 ساعة.. تركيب وحدات للطوارئ غرب الدلتا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 ص

تسليم مواقع المرحلة الثانية لحماية البحر الأحمر من السيول للشركة المنفذة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 ص

رئيس هيئة حماية الشواطئ يؤكد رفع الطوارئ وتدشين غرفة عمليات لمتابعة آثار التغيرات المناخية.. وتوقعات بارتفاع منسوب البحر المتوسط لـ86 سم فى 2100.. إنقاذ قلعة قاتبياى من هجوم "المالح" ومعرض مفتوح للآثار الغارقة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:02 ص

وزير الرى: تحديث مستمر لدراسات السحب الآمن للخزانات الجوفية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر القوية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر القوية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة