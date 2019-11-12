الرى: رصد الأمطار فى منابع النيل على مدار الساعة والفيضان بدأ فى الانحسار

كتبت أسماء نصار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه وذلك لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.



وقالت اللجنة فى بيان صحفى أنه تم التعامل مع الفيضان بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الامثل وجارى متابعة الوارد على مدار الساعة وايضا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الإشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت فى الانحسار وبدأت التصرفات فى العودة الى معدلات مقبولة فى أعالى النيل.



وبحثت اللجنة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الامثل وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.



وخلال الاجتماع استعرض كل من قطاع الرى وقطاع مياه النيل ومعهد بحوث الهيدروليكا وأيضا هيئة السد العالى وخزان أسوان معدلات انحسار الفيضان واسلوب ادارة المياه العام القادم.

















