الرى: خفض مناسيب المياه للتعامل مع أمطار نوة المكنسة

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، إنه تم تخفيض مناسيب جميع الترع والرياحات الرئيسية، وفرعى النيل، تحسبا لأى ازدحامات، خلال أمطار نوة المكنسة ، مشيراً إلى أنه يتم تخزين هذه المياه أمام القناطر الرئيسية على النيل.

وأضاف السعدى فى تصريحات صحفية اليوم أنه يتم متابعة مناسيب المياه فى المجارى المائية وسحب المياه الزائدة فى الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت غرف عمليات بالمحافظات وتم ربطها مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار 24 ساعة.

الجدير بالذكر أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها الوزارة للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد اوالمنع من أثارها التدميرية من خلال وحدة التنبؤ بالأمطار التابعه للمركز التنبؤ مسئوله عن تحديد شدة الأمطار المتوقعة علي البلاد دون الإشارة إلى درجات الحرارة ولا حالة البحر، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتي ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.