سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الرى" تعلن رفع حالة الطوارىء على مدار 24 ساعة للتعامل مع "النوات"

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:29 ص
"الرى" تعلن رفع حالة الطوارىء على مدار 24 ساعة للتعامل مع "النوات" الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التشديد على كل أجهزة الوزاره باستمرار حالة الاستعداد وكذلك تركيز اعمال الصيانه لكافة منشآت الرى ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات واعمال التطهير للترع والمصارف.

يشار إلى أن وزارة الرى قد أعلنت فى وقت سابق أنه تم التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة الأمطار من خلال تكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار بها خلال الفترة القادمة، علاوة على متابعة استكمال أعمال تطهير المخرات وشبكات الترع والمصارف لمجابهة السيول.

وأوضحت الوزارة أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى تسببت فى غرق عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ.

وقال المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطىء، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع المناطق الساحلية وذلك طوال موسم الشتاء على السواحل المصرية، حيث تم تكليف ادارات الهيئة فى المحافظات بالمتابعة المستمرة لجميع المناطق الحرجة على الشواطئ المصرية وخاصة أثناء النوات وارتفاع موج البحر مع الرياح الشديدة.


الرى

النوات

الامطار

رفع الطوارىء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حتى لا تتكرر كارثة 2015.. "الرى" تعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة نوة "المكنسة" بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. صيانة المحطات وإلغاء الإجازات ومراقبة مناسيب المياه 24 ساعة.. تركيب وحدات للطوارئ غرب الدلتا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 ص

تسليم مواقع المرحلة الثانية لحماية البحر الأحمر من السيول للشركة المنفذة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 ص

رئيس هيئة حماية الشواطئ يؤكد رفع الطوارئ وتدشين غرفة عمليات لمتابعة آثار التغيرات المناخية.. وتوقعات بارتفاع منسوب البحر المتوسط لـ86 سم فى 2100.. إنقاذ قلعة قاتبياى من هجوم "المالح" ومعرض مفتوح للآثار الغارقة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:02 ص

وزير الرى: تحديث مستمر لدراسات السحب الآمن للخزانات الجوفية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة