الرى تدرس فتح سحارة "الخيرى" أسفل ترعة المحمودية للتعامل حال زيادة الأمطار

كتبت أسماء نصار

قالت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات لفتح سحارة الخيرى القديمة أسفل ترعة المحمودية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لتخفيف المياه من مصرف طرد الخيرى خلال نوات الأمطار، وجارى استكمال الدراسات للوقوف على جاهزيتها وصلاحيتها وعدم التسريب.

وأوضح المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن سحارة الخيرى القديمة تم غلقها عام 2016 من الأمام والخلف، وإنشاء أخرى بديلة لها، نظراً لانتهاء عمرها الافتراضى حيث تم إنشاؤها منذ عام 1936.

وأضاف مدين أن السحارة القديمة يتم صيانتها بشكل جيد لتساعد مع السحارة الجديدة فى حالة زيادة التصرفات خلال موسم الأمطار والسيول والنوات المقبلة.

الجدير بالذكر أن السحارة الجديدة تقوم بنقل مياه مصرف طرد الخيرى الزراعى، وتخدم زمام 57 ألف فدان ليصب مياه مصرف الخيرى فى مصرف إدكو بناحية زاوية غزال، وتأتى فى إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل منشأت الرى والصرف القديمة على مستوى الجمهورية خاصة تلك التى انتهى عمرها الافتراضى.

وتتكون السحارة الجديدة من 3 خطوط مواسير خرسانة مسلحة بقطر 2.25 متر وطول الخط الواحد 110 متر وعمق 9متر من سطح الأرض.