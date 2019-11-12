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الرئيس التنفيذى لإينى لا يستبعد اهتماما بأصول دانة غاز فى مصر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:48 م
الرئيس التنفيذى لإينى لا يستبعد اهتماما بأصول دانة غاز فى مصر حقل غاز_أرشيفية
رويترز

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قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإينى إنه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لدانة غاز لكنه قال إن من المستبعد تقديم عرض محتمل إذ أن الشركة الإيطالية العملاقة لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز الإماراتية مستشارا لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر.

وقال ديسكالزي لرويترز على هامش مؤتمر إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل.

وقال "لم أقل أبدا على الإطلاق لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لنا".

وقال ديسكالزي إن للمجموعة حضور كبير في المنطقة وإنها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر.

وعلى مدى العام الماضي، وسعت إيني حضورها في الإمارات وتحرص على تعزيز النمو.


إينى

كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإينى

الغاز

حقل ظهر

رويترز

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