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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:04 م
خالد صلاح
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الذهب يتراجع وسط تفاؤل بالسوق حيال مفاوضات التجارة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:46 ص
الذهب يتراجع وسط تفاؤل بالسوق حيال مفاوضات التجارة ذهب
رويترز

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تراجع الذهب اليوم الثلاثاء قبيل كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نادى نيويورك الاقتصادي، إذ يأمل المستثمرون فى تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين.

ونزل السعر الفورى للذهب 0.3 % إلى 1451.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1451.40 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت سيكيوريتيز "يتوقع المستثمرون أخبارا إيجابية من ترامب بعد أن قال إن محادثات التجارة مع الصين تمضى بشكل جيد جدا، وفى الوقت الذى يقترب فيه موعد الحديث بشكل أكبر فإنه يؤثر سلبا على الذهب".

وسيحظى حديث ترامب بالنادى بمتابعة وثيقة من المستثمرين المتلهفين لأى أنباء إيجابية بشأن الحرب التجارية التى تخوضها إدارته منذ فترة طويلة مع الصين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1696.07 دولار للأوقية بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر فى الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.4 % إلى 879.15 دولار للأوقية، بينما نزلت الفضة 0.2 % إلى 16.83 دولار للأوقية.


اسعار الذهب

الذهب

الدهب

رويترز

الحرب التجارية

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