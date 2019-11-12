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الدفاع المدنى السعودى ينقذ صقرا علق بأعمدة الاتصالات... (صور)

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:08 م
الدفاع المدنى السعودى ينقذ صقرا علق بأعمدة الاتصالات... (صور) عملية انقاذ صقر فى السعودية
وكالات

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أنقذ فريق من الدفاع المدنى السعودى فى مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، طائرا جارحا من فصيلة الصقور، بعدما علق بأحد أبراج الاتصالات جنوبى العاصمة الرياض.

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ووفقا لما نشره موقع "سبوتينك"، أظهرت صور لعملية الإنقاذ نشرها الدفاع المدني عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، الطائر الجارح متوقفا على أحد الأبراج ولا يستطيع الطيران، قبل أن يصل إليه أفرد الدفاع المدني عبر رافعة عملاقة ويحرروه من قيده الذي علق فيه.

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وتحتوى السعودية على ناد للصقور، ومعارض لمختلف الطيور الجارحة، يقام فيها مزادات لبيع بعضها بمئات آلاف الريالات، إذ تم بيع صقر في آخر مزاد علني مقابل 610 آلاف ريال سعودى (162 ألف دولار أمريكى).

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